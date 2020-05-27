Серебряный медалист Олимпиады-2018, четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Гийом Сизерон совершил каминг-аут. Француз, выступающий в парном разряде с Габриэлой Пападакис, опасается, что это заявление затмит его достижение на льду.

Серебряный медалист Олимпиады-2018, четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Гийом Сизерон совершил каминг-аут. Француз, выступающий в парном разряде с Габриэлой Пападакис, опасается, что это заявление затмит его достижение на льду.Сизерон заявил, что он долго противился уговорам своего близкого окружения в том, чтобы он рассказал о своей ориентации. Фигурист считает, что его заявление поможет ЛГБТ-сообществу, но может перекрыть его спортивные успехи."Я хочу быть известным, как фигурист, завоевывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму", — приводит слова француза L'Equipe.Напомним, что Сизерон в паре с Пападакис завоевал серебро Олимпийских игр в Пхенчхане, в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах выигрывал чемпионат миры, а с 2015 по 2019 годы также побеждал и на чемпионатах Европы.