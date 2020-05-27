Глава Дагестана Владимир Васильев поблагодарил военных медиков за развертывание в поселке Ботлих мобильного госпиталя, который сможет одновременно принимать 100 пациентов.

Глава Дагестана Владимир Васильев поблагодарил военных медиков за развертывание в поселке Ботлих мобильного госпиталя, который сможет одновременно принимать 100 пациентов."Здесь есть все необходимое, даже если необходимо запустить работу сердца. Это огромная помощь. Спасибо!" — заявил руководитель региона.Он отметил, что при поступлении пациентов в госпиталь предусмотрено проведение всех необходимых исследований, включая анализ на COVID-19, а лечение будут проводить специалисты самого высокого класса. Медперсонал госпиталя уже готов к приему заболевших, передает РИА Новости.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны развернуть строительство медицинского центра в Дагестане, в котором будут лечить от коронавируса. Сооружением мобильного госпиталя занялись военнослужащие медицинского подразделения Западного военного округа. В Дагестан они прибыли из подмосковного Алабина.До 30 июня медцентры по типовому проекту Минобороны будут построены еще сразу в трех городах Дагестана: в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест.В Каспийске военнослужащие батальона механизации железнодорожного соединения Южного военного округа уже подготовили площадку под строительство нового многофункционального медцентра, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.По данным на 26 мая, в Дагестане выявлено 4 294 заболевших коронавирусом нового типа (плюс 89 человек за сутки). 3 809 пациентов уже выздоровели, 118 человек скончались.