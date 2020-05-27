Второй модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М выполнил испытательный полет на сверхзвуковой скорости. Боевая машина показала устойчивость и хорошую управляемость, новое оборудование работало нормально.

Второй российский модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М выполнил испытательный полет на сверхзвуковой скорости. Боевая машина показала устойчивость и хорошую управляемость, новое оборудование работало нормально, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.Также собеседник агентства добавил, что испытания Ту-22М3М планируют закончить в 2020 году. Причем все модернизированные самолеты получат устройства для дозаправки в воздухе. Ранее топливные штанги были сняты со всех бомбардировщиков, чтобы их не включили в список стратегических самолетов и Ту-22М не попали под действие договора о сокращении наступательных вооружений между СССР и США.Напомним, обновленный Ту-22М3М получит современные системы навигации и связи, прицельный комплекс, оборудование радиоэлектронной борьбы. В общей сложности БРЭО было обновлено на 80%, что упрощает эксплуатацию самолета: подготовку к вылету, обслуживание и пилотирование.