Москва готова по основным показателям к первому и второму этапу снятию введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Москва готова по основным показателям к первому и второму этапу снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, выступая по видеосвязи на заседании Мосгордумы.При этом, как сообщает РИА Новости, она отметила, что ситуация с COVID-19 в Москве самая напряженная среди всех регионов России, но на сегодняшний день полностью контролируемая.По словам Андреевой, мировой опыт показал, что существуют четыре фазы распространения инфекции. Первая — это когда отсутствует регистрация вируса на территории страны, вторая — когда единичные случаи регистрации, дальше завозные и масштабное распространение инфекции. "До четвертой фазы мы не дошли и не дойдем, потому что на сегодняшний день ситуация полностью контролируемая", — сообщила Андреева.Ранее глава Роспотребназора Анна Попова называла следующие этапы снятия ограничений:будут разрешены занятия спортом на улице, откроют небольшие магазины и учреждения сферы услуг, разрешат прогулки с детьми;будут разрешены прогулки со всеми членами семьи, откроются крупные торговые центры и некоторые образовательные организации;откроются парки и скверы при соблюдении мер социальной дистанции, откроются все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что количество выздоровевших от коронавируса в Москве продолжает быстро увеличиваться: за прошедшие сутки вылечились еще 5839 человек, а общее число выздоровевших выросло до 67 458. Всего в столице зафиксировано более 171 тысячи случаев заражения.