На дистанционной встрече президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 1 июня в столице в тестовом режиме и по графику будут разрешены прогулки в садах и парках. Московские власти опасаются: если разрешить прогулки всем сразу, то на улице будет слишком людно.

На дистанционной встрече президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным 27 мая шла речь об эпидемиологической ситуации в столице и возможном частичном ослаблении карантинных мер, введенных ранее из-за коронавируса.Собянин сообщил Путину о том, что было принято решение с 1 июня открыть все предприятия торговли и сферы бытовых услуг.Еще один актуальный вопрос для людей, которые почти 2 месяца находились на самоизоляции – возможность прогулок по улице, паркам и скверам.На встрече, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24", мэр Москвы доложил президенту России, что с 1 июня в столице будут разрешены прогулки, но в "тестовом режиме" и по графику для граждан, проживающих в тех или иных домах.Московский мэр предлагает "максимально простую и доступную" схему. "Но все-таки, чтобы не все враз (выходили гулять)", — добавил Собянин.Он пояснил: московские власти опасаются: если разрешить прогулки всем сразу, то на улице будет людно, "как на первомайской демонстрации"."И вот так неделю-другую пожить — посмотреть, как ситуация будет развиваться", — сказал столичный градоначальник на дистанционной встрече с Владимиром Путиным.