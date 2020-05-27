В период с апреля по июнь на США придется максимальный удар в плане сокращения рабочих мест, которое, по оценкам Международной организации труда (МОТ), составит 305 миллионов из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.

В период с апреля по июнь на США придется максимальный удар в плане сокращения рабочих мест, которое, по оценкам Международной организации труда (МОТ), составит 305 миллионов из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.Вспышка коронавируса также может привести появлению "поколения изоляции", поскольку молодые люди будут вынуждены с трудом искать работу на рынке труда в течение как минимум 10 лет.Его отчет оставил оценку потерь рабочих мест во втором квартале, рассчитанную с точки зрения рабочего времени по сравнению с базовым уровнем до пандемии, без изменений по сравнению с месяцем назад.Между тем, Америка в первом квартале превратилась из наименее пострадавшего региона с точки зрения рынка труда в первом квартале в наиболее пострадавший с ожидаемым сокращением рабочего времени на 13,1% во втором, сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.В организации отметили, что это связано с тем, что страна стала новым эпицентром вспышки коронавируса.Райдер сказал, что он "чрезвычайно обеспокоен" по поводу молодых людей, на которых кризис оказывает непропорционально сильное влияние, заявив, что это может привести к появлению "поколения изоляции".По его словам, молодые люди просто окажутся брошенными, причем в большом количестве."Опасность в том, что этот первоначальный шок для молодежи продлится десятилетие или дольше. Это повлияет на траекторию (занятости) на протяжении всей их трудовой жизни", — заявил глава МОТ.По словам МОТ, более одного из шести работающих в возрасте до 24 лет потеряли работу с начала вспышки.Организация также выделила особые проблемы в Соединенных Штатах и ​​Бразилии."Тревожно" то, что рынок труда в США остается "трудным", в то время как в других странах, ослабляющих блокировки, началось скромное восстановление, сказал директор департамента политики в области занятости Сангхон Ли.В Бразилии была "веская причина для беспокойства как о траектории пандемии, так и о возможности принятия правильных мер для реагирования на нее", сказал Райдер.МОТ повысила оценку потерь рабочих мест в первом квартале на 7 миллионов — до 135 миллионов.