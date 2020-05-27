Администрация московского мусоросжигательного завода номер 3 опровергла сообщение о том, что на объекте резко повысился уровень радиации. Там сообщили, что возможность скачка радиации на территории завода исключена, поскольку радиоактивные отходы предприятие не принимает.

Администрация московского мусоросжигательного завода номер 3 опровергла сообщение о том, что на объекте резко повысился уровень радиации. Там сообщили, что возможность скачка радиации на территории завода исключена, поскольку радиоактивные отходы предприятие не принимает.В феврале в СМИ появились сообщения о том, что датчик уровня радиации при въезде на завод сработал на грузовик с медицинскими отходами. Однако в администрации МСЗ пояснили, что загрязненный транспорт на территорию предприятия не попадает."Все транспортные средства перед въездом на территорию МСЗ номер 3 проходят через систему обнаружения радиоактивных материалов, и в случае обнаружения превышения радиоактивного излучения транспортное средство на территорию МСЗ через шлагбаум не пропускается, – цитирует сообщение администрации ТАСС. – Отходы, привезенные в таком транспортном средстве, не разгружаются и не принимаются".В случае, если машина сильно "фонит", ее отправляют на специальную площадку, расположенную не на территории завода. Оттуда ее эвакуирует МЧС.