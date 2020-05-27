Скандал, разгоревшийся после публикации телефонного разговора Петра Порошенко с Джо Байденом, продолжает обрастать новыми подробностями и поворотами. На этот раз стало известно о возбуждении дела по факту произошедшего.

Скандал, разгоревшийся после публикации телефонного разговора Петра Порошенко с Джо Байденом, продолжает обрастать новыми подробностями и поворотами. На этот раз стало известно о возбуждении дела по факту произошедшего.Будучи президентом Украины, Петр Порошенко общался с Джо Байденом, который тогда занимал должность вице-президента США. То, как и о чем украинский политик общался со своим американским коллегой, многих заставило усомниться в самостоятельности первого.Скандал разгорелся после публикации прослушки телефонных переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена. Государственное бюро расследований Украины возбудило по факту произошедшего дело.Вред государственным интересам, по мнению следователей, могло причинить незаконное использование технических средств, с помощью которых и удалось зафиксировать общение президента Украины с вице-президентом США. Таким образом, наказание грозит, прежде всего, тем, кто вскрыл скандал и предал его огласке.Напомним, ранее журналисты издания The Washington Post озвучили откровенные угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Авторы статьи утверждают, что если украинский лидер продолжит уделять внимание скандалу, разгоревшемуся из-за переговоров Порошенко и Байдена, то это может сказаться на долгосрочных отношениях Киева и Вашингтона.