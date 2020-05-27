После выписки мужчина прибыл в общежитие, расположенное на Рязанском проспекте, умышленно не уведомив об этом администрацию...

Участковые уполномоченные ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.В результате отработки полученной информации полицейские в общежитии на Рязанском проспекте установили и задержали 40-летнего безработного приезжего.Установлено, что некоторое время назад мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение в связи с положительным результатом исследования на наличие коронавирусной инфекции. По состоянию здоровья он добровольно подписал согласие на продолжение лечения и соблюдение режима самоизоляции дома, при этом указав недостоверные сведения об адресе фактического проживания.Так, после выписки мужчина прибыл в общежитие, расположенное на Рязанском проспекте, умышленно не уведомив об этом администрацию, в результате чего в дальнейшем с положительным результатом на коронавирус были госпитализированы еще несколько постояльцев.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции предупреждают об ответственности за нарушение карантинного режима: если оно привело к массовому заражению людей, то в отношении гражданина предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Если же нарушение самоизоляции приведет по неосторожности к смерти человека, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.Полицейские УВД по ЮВАО обращаются к гражданам с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18