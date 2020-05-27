Агентство Россия сегодня при информационном партнерстве ВГТРК запускает всенародную акцию в поддержку врачей Пожалуйста, дышите!
Агентство "Россия сегодня" при информационном партнерстве ВГТРК запускает всенародную акцию в поддержку врачей "Пожалуйста, дышите!". На специальном сайте будут собраны истории тех, кто на передовой сейчас борется с коронавирусом.
Дмитрий Киселев, генеральный директор МИА "Россия сегодня", рассказал, как родилась эта идея и в чем ее суть.
"Эта идея благодарности широкой, народной, спонтанной благодарности. Она родилась в разговоре с Александром Яковенко, главой Дипакадемии и бывшим послом России в Лондоне", — сообщил Киселев.
По его словам, это оказалось не таким простым проектом, как кажется с первого взгляда, потому что возникает проблема верификации. "Вы знаете, будут протискивать гитлеров, гиммлеров и власовых туда, каких-то несуществующих людей, встает проблема персональных данных, обработки. Но, в общем, все эти проблемы мы решили. По крайней мере, подстраховались. И решили запустить такой проект, чтобы в результате мы получили своего рода "Бессмертный полк", но из врачей, из тех, кто в этот сложнейший период эпидемии работал с колоссальной перегрузкой, выдержал все это, переломил ситуацию", — считает гендиректор "России сегодня".
"Люди должны иметь право сказать им публичное спасибо, — уверен Киселев. - Обратите внимание, мы сейчас видим врачей в масках либо в костюмах, в абсолютно неузнаваемом таком обличье".
"И вот те фотографии, которые мы ожидаем, я надеюсь, не все там будут в белых халатах, кто-то будет с удочкой, кто-то будет с детьми или играя в волейбол. И мы почувствуем, что это люди живут среди нас, а мы лечимся среди них, и это будет способ вот такой народной благодарности нашим врачам", — добавил Киселев.
Что касается наполнения портала, то это будет "народная история", хотя корреспонденты тоже могут популяризировать эту акцию. Минздрав поможет в этом деле с верификацией врачей и медсестер, также будет поддержка от "Волонтеров России".
Портал "Пожалуйста, дышите!" начнет работать c 8 июня. На нем будут фото и короткие истории героев, работающих на передовой борьбы с коронавирусом. Свои истории на адрес [email protected]
могут прислать те, кто хочет рассказать о медиках, сотрудниках бригад скорой помощи, волонтерах. Информация должна содержать данные отправителя — его фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты, а также рассказ, которым отправитель хочет поделиться, с фотографией и ФИО героя, названием учреждения/места работы и его должностью, а также городом или регионом проживания. История должна содержать не более 500 знаков с пробелами. До отправки письма на [email protected]
автору сообщения нужно получить согласие героя истории на публикацию его фото и персональных данных.