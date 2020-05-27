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<a href="https://33live.ru/novosti/27-05-2020-narodnaya-istoriya-kak-poyavilas-akciya-pozhalujsta-dyshite.html" target="_blank">Народная история: как появилась акция Пожалуйста, дышите!</a> - Агентство Россия сегодня при информационном партнерстве ВГТРК запускает всенародную акцию в поддержку врачей Пожалуйста, дышите!