Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила для профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до конца 2020 года. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.

Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила для профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до конца 2020 года. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.В документе прописываются необходимые организационные мероприятия, проведение которых должно будет предупредить возникновение и распространение новых случаев СОVID-19 на территории страны, сообщает ТАСС.Ранее ведомство выпустило рекомендации для спортивных организаций, бассейнов и фитнес-клубов. В частности, в документе указывается, что посещение спортивных объектов возможно только по предварительной записи. Взаимодействие групп на тренировочных базах и в раздевалках необходимо свести к минимум. Спортсменам необходимо дважды в день измерять температуру, кроме того они обязаны будут носить маски и перчатки. Помещения должны регулярно убираться.