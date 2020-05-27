∎Одной из ближайших новинок АвтоВАЗа должна стать обновленная модель Lada Largus — самый народный из хозяйственных универсалов на российском рынке.

Одной из ближайших новинок АвтоВАЗа должна стать обновленная модель Lada Largus - самый народный из "хозяйственных" универсалов на российском рынке.Тот факт, что премьера модернизированного "Ларгуса" уже не за горами, подтверждается серией любительских снимков, опубликованных сайтом tuningstock.ru. На дорогах Тольятти сфотографировали предсерийный экземпляр грузовой версии, который проходит испытания.Передняя часть новинки тщательно прикрыта маскирующей пленкой, однако под ней скрывается полностью новый дизайн в Х-стилистике Vesta и Granta. "Ларгус" получит другую оптику, новую решетку радиатора, бампер, боковые зеркала, а также капот и крылья слегка измененной формы.Из числа ожидаемых изменений в интерьере - новая передняя панель, другие руль и передние кресла, более современная панель приборов, а также расширенный список оснащения. В него, предположительно, должны включить датчики дождя и света и обогрев лобового стекла.Дизайн задней части кузова и фонари останутся прежними.Моторная гамма останется прежней - Lada Largus оснащается "вазовскими" двигателями 1,6 л мощностью 87 и 106 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой МКП. Появится ли автоматизированная версия, пока неизвестно.Официальная премьера обновленного Lada Largus FL может состояться в III квартале 2020 года.