Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года снизился впервые на рекордные 23,4% в сопоставимых ценах по сравнению с апрелем прошлого года, сообщается в обзоре Росстата.

Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года снизился впервые на рекордные 23,4% в сопоставимых ценах по сравнению с апрелем прошлого года, сообщается в обзоре Росстата.По сравнению с мартом 2020 года оборот розничной торговли снизился на 28,5% и составил 2,104 триллиона руб.Падение в апреле снизило и суммарный оборот с начала года — на 2,8% по сравнению с январем-апрелем 2019 года до 10,283 триллиона руб.Такое снижение оборота в апреле стало произошло впервые за все время наблюдений. Предыдущее заметное падение оборота розницы зафиксировано в феврале 2017 года — на 2,8% в годовом выражении.Малый и средний бизнес потерял в среднем 54% выручки в апреле по сравнению с апрелем 2019 года, сообщила ИТ-компания "Эвотор", оператор свыше 650 тысяч онлайн-касс в России.Карантин парализовал почти весь малый бизнес. Господдержку могут получить компании из правительственного списка пострадавших отраслей на основе кодов ОКВЭД. По мнению гендиректора "Эвотора" Андрея Романенко, в список господдержки нужно включить "все предприятия, принудительно закрытые государством, а также предприятия, выручка которых упала в апреле 2020 года более чем на 30% относительно средневзвешенной выручки за месяц в IV квартале 2019 года".Упала выручка в 1,7-2 раза — фитнес-центров, магазинов одежды, обуви, текстиля, салонов красоты, стоматологий, турагентств, мини-гостиниц, оптики, магазинов цветов, общепита.Меньше упала выручка у пекарен (-43%), магазинов электроники (-52%), стройматериалов (-51%), хозяйственных товаров (-38%), канцтоваров ― на 42%, зоомагазинов (-36%).Снизился в апреле оборот несетевых супер- и мини-маркетов на 30%, овощных, мясных лавок ― на 16%, алкомаркетов ― на 16%, табачных киосков ― на 29%.В апреле — до майских праздников — после ажиотажных закупок в марте россияне перешли в режим экономии и самоизоляции. Сумма повседневных еженедельных расходов в России снизилась в 2 раза, подсчитал "Ромир".