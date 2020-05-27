В Иркутской области задержали 42-летнего водителя по подозрению в изнасиловании и жестоком убийстве 25-летней попутчицы. СКР обнародовал кадры допроса предполагаемого душегуба.

В Иркутской области задержали 42-летнего водителя по подозрению в изнасиловании и жестоком убийстве 25-летней попутчицы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. СКР обнародовал кадры допроса предполагаемого душегуба.Державшая путь из Иркутска в село Еловка Надежда Полякова пропала утром 23 мая. Ее поисками на протяжении нескольких дней занимались более 100 человек, пока им не дали отбой следователи — они вышли на след водителя "Газели", который взял попутчицу в поселке Урик.Всего в регионе зарегистрировано 933 аналогичных "Газели", но тут на помощь следователям пришли современные камеры и программы обработки видео — им удалось считать номер транспортного средства, а затем и выйти на его водителя. Мужчина на первом же допросе сознался в изнасиловании и убийстве, а также показал место, где закопал тело. С его слов следует, что, не доезжая до Еловки, он свернул в лес, где и надругался над Надеждой."Она сказала, что все сделает, лишь бы я ее не убивал. Я ей связал руки, потом ноги и положил в кузов. По дороге к городу решил убить ее", — рассказал злоумышленник.Перед тем, как закопать тело, иркутянин вытащил из сумки своей жертвы все ценные вещи, а ее бросил в могилу.У убитой Надежды остались двое маленьких детей. Подозреваемому в изнасиловании, убийстве и краже в ближайшее время изберут меру пресечения.