Рестайлинг баварской пятерки G20 не принес ничего принципиально нового, однако функциональных изменений оказалось довольно много.
Рестайлинг баварской "пятерки" не принес ничего принципиально нового, однако функциональных изменений оказалось довольно много.
Дизайн BMW 5 серии изменили по короткому и логичному сценарию: спереди появилась новая адаптивная LED-оптика в стиле "трешки" и "семерки" - с более современной светографикой и опциональной технологией BMW Laserlight.
Появились бамперы другой архитектуры и увеличенные "ноздри" решетки радиатора. Плюс добавили новые "индивидуальные" цвета кузова и колесные диски R18-R20 в другом дизайне.
Световой рисунок задних 3D-фонарей тоже стал другим, а выхлопные патрубки обрели трапециевидную форму.
Главные фишки в интерьере - до "пятерки" доехали "бумеранги" новой цифровой приборки, а 10,25-дюймовый дисплей медиасистемы с операционкой BMW 7.0 стал базовым (12,3 дюйма - опция).
Моторная гамма для России в целом останется прежней. Базовыми бензиновыми считаются версии BMW 520i (190 л.с.) и 530i xDrive (249 л.с.). Более мощная 540i xDrive развивает 340 л.с., а усовершенствованный двигатель M550i xDrive теперь выдает 530 л.с. и 750 Нм.
Слегка изменились функциональные клавиши на руле, варианты декоративной отделки и профиль опциональных спортивных кресел.
Дизельные моторы по своим показателям тоже не изменились - версии xDrive 520d и BMW 520d xDrive развивают 190 л.с., а 530d xDrive - 249 л.с.. Однако все дизели теперь дополнены двухступенчатым турбонаддувом, который улучает отклик мотора на подачу тяги. Автоматы ZF на 8 ступеней тоже слегка оптимизированы для более эффективной и комфортной работы.
Перечень ассистентов безопасности в обновленном BMW 5 серии стал чуть шире. К примеру, функция Ассистент вождения теперь не только предупреждает о сходе с полосы, но и удерживает автомобиль в пределах полос движения.
Версия M550i xDrive разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 секунды.
Опция Ассистент вождения Professional теперь включает в себя активную навигацию, функцию контроля дорожной разметки и систему предупреждения о столкновении с функцией торможения до полной остановки. Еще появился видеорегистратор BMW Drive Recorder, который снимает 40-секундные видео дорожной обстановки.
Производство обновленного BMW 5 серии для России стартует уже в июле. Правда, с обновлением "пятерка" слегка подорожала. В частности, начальный ценник на базовый 520i будет стартовать от 3 470 000 рублей - это на 100 тысяч дороже прежней модели.