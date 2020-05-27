Рестайлинг баварской пятерки G20 не принес ничего принципиально нового, однако функциональных изменений оказалось довольно много.

Рестайлинг баварской "пятерки" не принес ничего принципиально нового, однако функциональных изменений оказалось довольно много.Дизайн BMW 5 серии изменили по короткому и логичному сценарию: спереди появилась новая адаптивная LED-оптика в стиле "трешки" и "семерки" - с более современной светографикой и опциональной технологией BMW Laserlight.Появились бамперы другой архитектуры и увеличенные "ноздри" решетки радиатора. Плюс добавили новые "индивидуальные" цвета кузова и колесные диски R18-R20 в другом дизайне.Световой рисунок задних 3D-фонарей тоже стал другим, а выхлопные патрубки обрели трапециевидную форму.Главные фишки в интерьере - до "пятерки" доехали "бумеранги" новой цифровой приборки, а 10,25-дюймовый дисплей медиасистемы с операционкой BMW 7.0 стал базовым (12,3 дюйма - опция).Моторная гамма для России в целом останется прежней. Базовыми бензиновыми считаются версии BMW 520i (190 л.с.) и 530i xDrive (249 л.с.). Более мощная 540i xDrive развивает 340 л.с., а усовершенствованный двигатель M550i xDrive теперь выдает 530 л.с. и 750 Нм.Слегка изменились функциональные клавиши на руле, варианты декоративной отделки и профиль опциональных спортивных кресел.Дизельные моторы по своим показателям тоже не изменились - версии xDrive 520d и BMW 520d xDrive развивают 190 л.с., а 530d xDrive - 249 л.с.. Однако все дизели теперь дополнены двухступенчатым турбонаддувом, который улучает отклик мотора на подачу тяги. Автоматы ZF на 8 ступеней тоже слегка оптимизированы для более эффективной и комфортной работы.Перечень ассистентов безопасности в обновленном BMW 5 серии стал чуть шире. К примеру, функция Ассистент вождения теперь не только предупреждает о сходе с полосы, но и удерживает автомобиль в пределах полос движения.Версия M550i xDrive разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 секунды.Опция Ассистент вождения Professional теперь включает в себя активную навигацию, функцию контроля дорожной разметки и систему предупреждения о столкновении с функцией торможения до полной остановки. Еще появился видеорегистратор BMW Drive Recorder, который снимает 40-секундные видео дорожной обстановки.Производство обновленного BMW 5 серии для России стартует уже в июле. Правда, с обновлением "пятерка" слегка подорожала. В частности, начальный ценник на базовый 520i будет стартовать от 3 470 000 рублей - это на 100 тысяч дороже прежней модели.