Телеведущий Евгений Попов сообщил о смерти своего дедушки Григория Хлоева – ученого-океанолога и гидролога. По его словам, Хлоев скончался из-за коронавируса. Ему было 96 лет.

Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов сообщил о смерти своего дедушки Григория Хлоева – известного океанолога и гидролога. Ученый скончался из-за коронавируса. Ему было 96 лет."Был очень крепкий, но не сдюжил, – написал Попов в Telegram. – Дед открыл для нас и всего мира секреты сибирской погоды, помогал становлению полярной авиации, точно знал, что происходит внутри урагана и глубоко под водой. Исходил все моря и океаны, облетал весь советский Север".Как отметил телеведущий, наука потеряла мощного исследователя.О дате и месте похорон Григория Хлоева не сообщается.33Live.RuRu выражают соболезнования Евгению Попову и его семье.