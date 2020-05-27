Российский хоккеист клуба Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин в девятый раз в своей заокеанской карьере завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Морис Ришар Трофи. В регулярке Александр назабивал 48 шайб.

Российский хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в девятый раз в своей заокеанской карьере завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Морис Ришар Трофи". В "регулярке" Александр назабивал 48 шайб.О завоевании им почётного трофея стало известно после того, как глава НХЛ Гэри Беттмэн заявил о досрочном завершении регулярного чемпионата и возобновлении турнира сразу со стадии плей-офф.Однако в нынешнем сезоне" Морис Ришар Трофи" будет двоевластие, поскольку также 48 шайб забросил Давид Пастрняк из "Бостон Брюинз". Разделение титула произошло впервые с сезона 2009/10 — тогда титул был завоеван Сидни Кросби и Стивеном Стэмкосом.Ещё один приз — "Арт Росс Трофи", предназначающийся лучшему бомбардиру регулярного чемпионата лиги, достался нападающему "Эдмонтон Ойлерз" Леону Драйзатлю. За проведённые в "регулярке" 73 матча немец набрал 110 очков по системе "гол+пас": из них 43 гола и 67 результативных передач. Хоккеист стал первым представителем Германии, выигравшим этот титул.Предыдущим владельцем "Арт Росс Трофи" был российский хоккеист Никита Кучеров, результат которого по итогам прошлого сезона составлял 128 очков. Этот результат россиянина, представляющего "Тампу-Бэй Лайтнинг" является рекордным по очкам за сезон.Напомним, что в плей-офф НХЛ сыграют 24 команды. Точные сроки по старту Кубка Стэнли остаются неизвестными.