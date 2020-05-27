Знаменитый дом-коммуна на улице Ленина в Уфе отреставрируют. Он являет собой классический памятник эпохи авангарда - вертикальные витражи, прямоугольным выступом карниз, а главное - балконы с зубчиками внизу.

Знаменитый дом-коммуна на улице Ленина в Уфе отреставрируют. Он являет собой классический памятник эпохи авангарда — вертикальные витражи, прямоугольным выступом карниз, а главное — балконы с зубчиками внизу.Дом-коммуна стал новым типом советского жилья в 30-е годы прошлого столетия. Главный принцип жизни в нем на правах общественного быта. Предполагалось, что для сна будут комнаты-ячейки, а все время бодрствования люди должны проводить вместе. Однако позже сошлись во мнение, что маленькие квартиры удобнее для проживания.Профессор кафедры архитектуры Уфимского нефтяного технического университета Константин Донгузов поясняет: "В коммуне должна быть общественная столовая, помещения для занятий с детьми, кружки для подростков. Общественная жизнь советских людей должна протекать не в квартирах, а вот в этом элементе".Это строение стало первым в городе многоэтажным домом, а позже и первым газифицированным. Без малого через 100 лет в доме все еще живут. Теперь это обычные квартиры, а вот пристрой сохранил свое социальное направление. С него и начнется реставрация.Как сообщает ГТРК "Башкортостан", на площади в 380 квадратных метров в первую очередь постараются воссоздать архитектурный облик. Уже вскрыли элементы декоративной отделки того времени. Однако для утверждения проекта реставрации необходимо провести ряд исследований, в том числе архивных и библиографических.А уже концу 2020 года легендарному дому-коммуны должны вернуть исторический облик.