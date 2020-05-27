Поразительную щедрость продемонстрировала пенсионерка из Воронежской области, после звонка мнимой сотрудницы банка не поленившаяся пройти 20 километров до банкомата и совершить 44 денежных перевода на общую сумму 700 тысяч рублей.

Поразительную щедрость продемонстрировала пенсионерка из Воронежской области, после звонка мнимой сотрудницы банка не поленившаяся пройти 20 километров до банкомата и совершить 44 денежных перевода на общую сумму 700 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении МВД.Совершить марш-бросок 64-летнюю жительницу Терновского района сподвигли 11 телефонных звонков с разных номеров. Во всех случаях звонила одна и та же женщина: она представлялась сотрудницей банка и предупреждала о злоумышленниках, которые в данный момент пытаются оформить кредит на банковский счет клиентки.Решение она предложила замысловатое: оформить потребительский кредит через мобильное приложение, получить деньги и тут же перевести их указанные номера. Пенсионерка так и поступило, проведя за два часа 44 операции по переводу средств.О том, что ее обманули, женщина догадалась только после звонка супруга в банк, сотрудница которого заявила, что никаких хакерских атак не было и в помине. Но дозвониться до получательницы денег у нее не вышло.