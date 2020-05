27 мая 2020 года может войти в историю космонавтики как день, когда люди впервые достигли орбиты Земли на летательных аппаратах, полностью разработанных частной компанией и принадлежащих ей. Ранее без участия государственных организаций людей запускали только в суборбитальные полеты.

27 мая 2020 года может войти в историю космонавтики как день, когда люди впервые достигли орбиты Земли на летательных аппаратах, полностью разработанных частной компанией и принадлежащих ей. Ранее без участия государственных организаций людей запускали только в суборбитальные полеты.Созданные SpaceX Илона Маска частично многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 и пассажирский корабль Crew Dragon должны стартовать сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Задача — доставить на Международную космическую станцию двоих астронавтов НАСА, Дуга Хёрли и Боба Бенкена.Together with @SpaceX, we will return human spaceflight to American soil after nearly a decade. Tomorrow is not only a big day for our teams — its a big day for our country. https://t.co/DQ1Taz1vXU#LaunchAmerica pic.twitter.com/JT1zhQDKs2- NASA (@NASA) May 27, 2020Илон Маск поделился в твиттере фотографией стартового комплекса сегодня рано утром:Sunset pic.twitter.com/fpLhlqvuJg- Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2020Прямую трансляцию запуска, который предварительно намечен на 16:33 по времени восточного побережья США (23:33 по московскому времени) можно будет посмотреть в официальном YouTube-канале НАСА:Как подтвердили CBS News в пресс-службе Белого дома, президент Дональд Трамп несмотря на продолжающуюся эпидемию COVID-19 решил лично присутствовать на историческом запуске и прибудет на мыс Канаверал. На прошлой неделе Трамп заявил, что "думает" о посещении космодрома и добавил, что с удовольствием бы отправил на ракете в космос журналистов, чтобы избавиться от них на какое-то время.Правда, старт могут ещё отложить из-за плохой погоды. В случае, если условия окажутся неблагоприятными, его перенесут на 30-е или 31-е мая.Первый пассажирский корабль SpaceX — Crew Dragon — является эволюцией транспортника Dragon, в последнее время совершившего несколько доставок на МКС. Всего он может брать на борт до 7 членов экипажа, однако в этот раз полетят только двое, а остальное пространство займет груз.Интерьер корабля напоминает о научно-фантастических фильмах, а для управления служат сенсорные экраны, как в электрокарах другой компании Илона Маска, Tesla.Последний раз Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) запускало своих астронавтов с территории США на американском космическом аппарате в июле 2011-го. После катастрофы "космического челнока" Columbia в 2003-м было принято решение постепенно свернуть программу "шаттлов" и сфокусироваться на разработке нового корабля, который подошел бы и для путешествий на Луну.Чтобы сэкономить средства и ресурсы для этого, полеты на МКС и снабжение персонала в последние годы осуществляли, заказывая коммерческие запуски на стороне — у "Роскосмоса" и той же SpaceX. Накануне глава российской космической госкорпорации Дмитрий Рогозин пожелал успехов американским коллегам и заявил: в "Роскосмосе" были бы рады появлению у США альтернативной транспортной пилотируемой системы.Первый полет человека в космос, организованный частной компаний, состоялся еще в 2004-м году — ракетоплан SpaceShipOne с пилотом Брайаном Бонни на борту достиг в суборбитальном полете высоты в 100 км над поверхностью и успешно вернулся на Землю. Для сравнения, высота орбиты МКС, куда повезет астронавтов Crew Dragon, превышает 400 км. Разработала SpaceShipOne и осуществила запуск компания Mojave Aerospace Ventures — совместное предприятие сооснователя Microsoft Пола Аллена и компании Scaled Composites инженера Берта Рутана.