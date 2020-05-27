Пик паводка в Прикамье уже позади, однако вода ушла не везде. Неблагоприятная гидрологическая обстановка сохраняется в пяти муниципальных образованиях региона - в Перми, Пермском районе, Краснокамском, Чайковском и Оханском городских округах.

Пик паводка в Прикамье уже позади, однако вода ушла не везде. Неблагоприятная гидрологическая обстановка сохраняется в пяти муниципальных образованиях региона — в Перми, Пермском районе, Краснокамском, Чайковском и Оханском городских округах, передает ГТРК "Пермь"."Гидрологическая обстановка на Воткинском и Камском водохранилищах стабилизировалась. Сильные дожди на территории Прикамья на нее не повлияли. Приток воды к Камской ГЭС составляет порядка 7,8 тысячи кубометров в секунду, в пик половодья это показатель составлял 12,6. Неблагоприятная ситуация сохраняется в пяти муниципальных образованиях края. В случае подтопления в Чайковском городском округе зайдействуют группировку Чайковской городской службы спасения, а также сотрудников Пермской краевой службы спасения. Кроме того, в необходимости могут использовать подвижной пункт управления по предупреждению ЧС", — говорит и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов.Отметим, что пострадавшие от паводка семьи получат единовременные выплаты в 15 тысяч рублей. Это сумма будет выделена на покупку предметов первой необходимости. Почти половина нуждающихся деньги уже получили."В Гайнском муниципальном округе режим ЧС ввели 10 мая. Специальная комиссия определила 80 пострадавших от паводка домовладений в поселках Усть-Черная, Оныл и Серебрянка. Семьям будет выделена материальная помощь — от 50 до 100 тысяч рублей. Выплаты будут произведена до 20 июня", — сообщил министр социального развития Пермского края Павел Фокин.