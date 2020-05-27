Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев накануне стал одной из самых обсуждаемых персон в российских СМИ. Экс-губернатор обратился в Верховный суд России с иском к самому главе государства.

Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев накануне стал одной из самых обсуждаемых персон в российских СМИ. Экс-губернатор обратился в Верховный суд России с иском к самому главе государства.Согласно материалам, опубликованным на сайте высшего судебного органа страны, Игнатьев решил оспорить указ президента России Владимира Путина, которым российский лидер снял бывшего главу региона с должности. Политик был отстранен от работы в конце января в связи с утратой доверия.Михаил Игнатьев руководил Чувашией с августа 2010 года. Он был переизбран на пост по результатам региональных выборов в 2015 году. Поводом для увольнения чиновника стали несколько скандалов с его участием: так, политик призывал "мочить" надоевших ему журналистов, а также заставил одного из сотрудников МЧС прыгать подобно собаке за ключами от новой техники.Иск экс-губернатора к Владимиру Путину был подан 20 мая и был принят в производство на следующий день. Судебное заседание было запланировано на 30 июня. Однако теперь его проведение находится под большим вопросом.Как пишет "", Михаил Игнатьев был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая поразила большую часть легких 58-летнего мужчины. Врачи оценивают состояние политика как тяжелое. В настоящее время он подключен к аппарату для искусственного насыщения крови кислородом.Напомним, что пневмония развивается при тяжелых случаях заболевания коронавирусом COVID-19. Однако сообщений о заражении Игнатьева новой инфекции не поступало.