В конце января российский лидер отстранил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева. В указе Владимир Путин пояснил, что причиной решения стала утрата доверия к политику.

В конце января российский лидер отстранил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева. В указе Владимир Путин пояснил, что причиной решения стала утрата доверия к политику.Накануне стало известно, что недовольный губернатор решил оспорить решение президента России Владимира Путина. Он подал иск в Верховный суд."Об оспаривании указа президента Российской Федерации от 29.01.2020 №68 "О досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики", – указано в карточке производства, опубликованной на сайте суда. Иск был подан на рассмотрение 20 мая. На следующий день он поступил в производство, а судебное заседание было назначено на утро 30 июня.Специалисты в области права полагают, что истец будет ссылаться на размытую формулировку понятия "утрата доверия" в законодательстве. Вероятно, это приведет лишь к тому, что представители Верховного суда пояснят решение Владимира Путина. Эксперты обратили внимание на то, что последний раз с президентом судились по аналогичной причине более 20 лет назад.Михаил Игнатьев был снят с должности после десяти лет пребывания во главе республики. Этому предшествовала череда скандалов с его участием. Так, Игнатьев призывал "мочить" журналистов за критику, а также заставил одного из спасателей прыгать за ключами от новой служебной машины подобно дрессированному животному.