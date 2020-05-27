С 27 мая поездки в Москву из области возможны только по столичным цифровым пропускам. Региональные QR-коды больше не действуют. Оформлять электронный документ заранее нужно как автомобилистам, так и пассажирам общественного транспорта. Все ли соблюдают правила?

С 27 мая поездки в Москву из области возможны только по столичным цифровым пропускам. Региональные QR-коды больше не действуют. Оформлять электронный документ заранее нужно как автомобилистам, так и пассажирам общественного транспорта. Все ли соблюдают правила?- Доброе утро! Водительское удостоверение и пропуск ваш.Процедура уже хорошо известна и водителям, и инспекторам. Автоматическая или ручная проверка кода занимает несколько секунд. С 27 мая пропуска, оформленные на интернет-ресурсах Московской области, такую проверку не пройдут. Большинство водителей из Подмосковья к этому подготовились и оформили московские пропуска.Полицейские посты выставлены на всех вылетных магистралях по направлению из области в центр. Но водителей проверяют выборочно. На дорогах по-прежнему действуют системы видеонаблюдения, которые в автоматическом режиме выявляют водителей без пропусков и тех, кому предписано находиться на карантине, и передают эти данные на полицейский пост. Это позволяет инспекторам не останавливать все автомобили подряд.За отсутствие пропуска выписывают штраф 5 тысяч рублей. Причем, наказать могут не только водителя, но и пассажира, если у него нет правильно оформленного разрешения на поездку. Пропуска также проверяют на конечных станциях метро, железнодорожных платформах и в электричках.Получить московский пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, через СМС на номер 7377 или по специальному номеру телефона +7 (495) 777-77-77.Пропуска, которые жители Подмосковья оформили через столичную базу данных ранее, продолжают действовать.- Я оформляла еще в апреле и, соответственно, он продлевается потом и все. Все очень просто.К пропускам, которые оформляют для передвижения по Москве, также должны быть привязаны "Тройка", "Стрелка" или социальная карта. Иначе поездка на транспорте будет невозможна.