Злоумышленники в переходе на станции «Нижегородская», находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к 26-летнему мужчине и стали наносить ему удары...

Сотрудники полиции УВД на ММ задержали ранее судимых приезжих, подозреваемых в попытке грабежа пассажира в переходе станции метро «Нижегородская».Установлено, что злоумышленники в переходе на станции «Нижегородская», находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к 26-летнему мужчине и стали наносить ему удары в область головы и тела, после чего предприняли попытку похитить принадлежащие ему мобильный телефон и наручные часы. Однако злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны прибывшими сотрудниками полиции.Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Также подозреваемые привлечены к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18