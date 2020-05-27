В Гусь-Хрустальном в отношении водителей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, возбуждены уголовные дела.

Сотрудники ДПС межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» были направлены в один из поселков Гусь-Хрустального района для проверки информации о дорожно-транспортном происшествии. Прибыв на место, полицейские установили, что водитель автомобиля «ГАЗ-3302» не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на стоящий автомобиль. При проведении медицинского освидетельствования было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.В ходе дальнейшей проверки сотрудники ГИБДД выяснили, что ранее нарушитель привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и решением суда был подвергнут наказанию в виде обязательных работ на срок 280 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Не сделав соответствующих выводов, употребив алкогольные напитки, мужчина снова сел за руль.На одной из улиц города Гусь-Хрустальный сотрудниками Госавтоинспекции был выявлен еще один правонарушитель. 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211440», имеющий признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.Также полицейскими был остановлен скутер под управлением 40-летнего мужчины с признаки опьянения. Будучи подвергнутым административному наказанию за управление в состоянии алкогольного опьянения, гражданин снова управлял транспортным средством в нетрезвом виде. За что решением суда подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток.В настоящее время по всем фактам отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Сотрудники полиции обращаются ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.Напоминаем, что водители, повторно управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, могут лишиться не только водительских удостоверений, но и свободы на срок до двух лет. Повторным нарушение считается в том случае, если с момента истечения предыдущего наказания прошло не более года. Санкция статьи также предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.