Злоумышленник некоторое время находился в квартире и помогал заявительнице с ремонтом. Воспользовавшись отсутствием хозяев, он похитил ордена и медали...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в краже орденов и медалей Великой Отечественной войны», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от жительницы столицы. Женщина сообщила о пропаже 11 орденов и медалей, оставшихся от дедушки-фронтовика, которые она хранила в шкафу.При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские определили круг лиц, которые приходили домой к заявительнице за последнее время. В дальнейшем сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 28-летний знакомый потерпевшей.Установлено, что задержанный некоторое время находился в данной квартире и помогал заявительнице с ремонтом. Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник похитил ордена и медали Великой Отечественной войны, после чего скрылся. Часть похищенного подозреваемый успел сбыть, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Остальные медали полицейскими изъяты.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29