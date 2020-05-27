Злоумышленники, срезав навесные замки, проникли в складские помещения и похитили строительные инструменты и материалы...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже строительных инструментов и материалов из организации.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 43-летний директор строительной фирмы. Он сообщил, что из складского помещения, расположенного на Береговом проезде, пропали строительные инструменты и материалы. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 28 лет.Установлено, что задержанные, срезав навесные замки, проникли в складские помещения. Строительные инструменты и материалы они погрузили в свой автомобиль, после чего скрылись. Похищенное злоумышленники сбыли, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93