Президент России Владимир Путин продолжит управлять страной после 2024 года. С таким прогнозом выступил политолог Олег Матвейчев.

Президент России Владимир Путин продолжит управлять страной после 2024 года. С таким прогнозом выступил политолог Олег Матвейчев.Владимир Путин будет у власти еще 10-15 лет, полагает эксперт. Это не зависит от того, останется ли политик на президентском посту после 2024 года: он может не занимать официальную должность, но его слово все равно будет решающим, уверен политолог.Бразды правления российский лидер выпустит примерно в 2036 году, считает Матвейчев. "Придет другой человек, будет другая политика", – сказал эксперт в эфире "Радио НОД".К тому моменту мир кардинально изменится, уверен политолог. Он прогнозирует крах США в экономической войне с Китаем и уход Европы в российскую сферу влияния.Америке будет одинаково плохо, если у власти останется Дональд Трамп или его сменит страдающий от неизлечимых заболеваний Джо Байден. С учетом напряженной обстановки в обществе, эпидемии коронавируса и экономических проблем Матвейчев не исключил, что США в их нынешнем виде не переживут следующие президентские выборы.Европа, оставшаяся без защиты, найдет покровителя в лице России, полагает эксперт. Он предрек нашей стране экономическое процветание – приток новых технологий, кадров и инвестиций.Напомним, что россиянам предстоит проголосовать за поправки к Конституции. Один из пунктов обнуляет президентские сроки Владимира Путина. Видеть его следующим главой государства, по данным "Левада-центра", хотели бы 46% граждан.