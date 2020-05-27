На Владимира Зеленского идет беспрецедентное давление со стороны США. Об этом в прямом эфире программы 60 минут заявил украинский политолог Вадим Карасев.

На Владимира Зеленского идет беспрецедентное давление со стороны США. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" заявил украинский политолог Вадим Карасев."Надо понимать, что экономические, финансовые и политические возможности украинской власти очень ограничены. И в том числе в вопросе привлечения бывшего президента Петра Порошенко к уголовной ответственности", — отметил политолог.Он рассказал, что все бывшие послы США на Украине написали письмо с призывом к Зеленскому не трогать Порошенко. Подписи под письмом поставили семь человек, которые с 90-х годов возглавляли дипломатические представительства США на Украине: Роман Попадюк, Стивен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Хербст, Уильям Тэйлор, Джон Тефт и Мари Йованович.По мнению украинского политолога, Владимир Зеленский сейчас находится в незавидном положении и будет вынужден прислушаться к американским требованиям. "Если будет жесткое силовое давление на Порошенко, то где брать деньги на выплату долгов? По линии Международного валютного фонда Украина должна выплачивать долги, а главный акционер МВФ – это США. Кроме того, Украина должна и американским частным кредиторам, как с ними потом договариваться?""Таким образом, Петр Порошенко втянул Украину в очередное политическое шоу", — уверен Карасев.19 мая 2020 года депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи "переговоров", якобы записанных в кабинете Порошенко.Эти разговоры якобы принадлежат Петру Порошенко и вице-президента США Джо Байдену и свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента.Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов.Кроме того, в обнародованной записи обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана.Владимир Зеленский заявил, что это дело могут квалифицировать как госизмену.