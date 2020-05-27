Предприятия Крыма, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получили налоговые льготы. Госсовет Крыма одобрил соответствующие поправки в региональные законы.

Предприятия Крыма, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получили налоговые льготы. Госсовет Крыма одобрил соответствующие поправки в региональные законы.В частности, в ст. 2 закона "О патентной системе налогообложения" внесена поправка, которая расширяет список видов предпринимательской деятельности, которые пользуются льготами. Так, размер налога, подлежащего уплате при применении патентной системы налогообложения по возможному доходу индивидуального предпринимателя (ИП) в 2020 г., рассчитывают теперь с коэффициентом 0,5, сообщает сайт Госсовета Крыма.К пострадавшим предприятиям начнут применять налоговые ставки по упрощенной системе в размере 2% и 5%.В апреле власти Крыма снизили на три месяца размер имущественного и транспортного налога (на 50%), отменили плату за аренду госимущества для простаивающих предприятий и снизили арендную плату для работающих предприятий (на 50%).Более 26 тысяч организаций и предпринимателей Крыма подали заявления на получение субсидий, к пострадавшим отнесены более 30 тысяч предприятий, компаний и ИП.