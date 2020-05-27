Президентская гонка в Белоруссии только началась, но уже понятно, что она пройдет не так, как запланировал Александр Лукашенко. Экономический кризис и испорченные отношения с Россией серьезно пошатнули позиции главы государства.

Президентская гонка в Белоруссии только началась, но уже понятно, что она пройдет не так, как запланировал Александр Лукашенко. Экономический кризис и испорченные отношения с Россией серьезно пошатнули позиции главы государства.При честном подсчете голосов Александр Лукашенко не попадает во второй тур, а безусловным лидером становится экс-председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико. Неплохие шансы есть и у бывшего дипломата Валерия Цепкало. Об этом пишет портал "ПолитНавигатор".Обоих кандидатов журналисты называют умеренными либералами, которые выступают за реформы в экономики и снижение роли государства. Во внешней политике Цепкало ориентируется на сближение с Россией и поддержку русского языка.Бабарико об отношениях с другими странами высказывает очень осторожно. По мнению журналистов, бывший банкир ментально является западником, но понимает безальтернативность интеграции с восточным соседом.На фоне активности оппонентов Лукашенко выглядит уставшим. Батька пропустил крупные мероприятия, где мог бы обратиться к своей аудитории, не состоялась традиционная большая пресс-концеренция президента, а послание к парламенту было перенесено из-за эпидемии.Единственная надежда Лукашенко – пропаганда и административный ресурс, считают в экспертной среде. Но подконтрольным белорусском лидеру СМИ граждане верят все меньше.Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Помимо , на высший государственный пост претендуют 14 человек.