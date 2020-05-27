Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков рассказал, при каких симптомах коронавируса COVID-19 необходимо как можно скорее обратиться к врачу. ..

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков рассказал, при каких симптомах коронавируса COVID-19 необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Специалист отметил, что поводом для вызова "скорой" является любая угроза жизни и здоровью, сообщаетБойков обратил внимание, что немедленного вмешательства медиков требуют уже первые признаки инфекции, такие как затрудненное дыхание, высокая температура и одышка. А если температура поднялась выше 38 градусов, а количество вдохов в минуту превышает 24 раза – нужно вызывать скорую помощь.27 Май 2020 в 12:47 PDT