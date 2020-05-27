По темпам суточного прироста инфицированных COVID-19 в Самарском регионе удерживает лидерство Сызрань. Губернатор области Дмитрий Азаров обратился к мэру города Николаю Лядину с требованием принять кардинальные меры по стабилизации ситуации с распространением вируса.

По темпам суточного прироста инфицированных COVID-19 в Самарском регионе удерживает лидерство Сызрань. Губернатор области Дмитрий Азаров обратился к мэру города Николаю Лядину с требованием принять кардинальные меры по стабилизации ситуации с распространением вируса."Вводите дополнительные ограничения. принимайте кардинальные меры. Действуйте, чтобы защищать здоровье граждан", — с таким требованием выступил глава региона.Николай Лядин признал, что ситуация в городе напряженная, распространение вируса усугубляется теми, кто работает вахтовым методом, привозя инфекцию из других регионов. Вместе с тем, санитарно-эпидемиологические требования в городе соблюдаются в полном объеме.Как уточняет ГТРК "Самара" с ссылкой на региональный оперштаб, за сутки коронавирусом в Сызрани заболели 234 человека. В Самарской области за сутки зафиксировано 87 новых случаев заболевания COVID-19, а в выходные число инфицированных было рекордным (121). Общее число зараженных инфекцией людей по состоянию на 26 мая составляет чуть больше 2200. По мнению руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой, хотя темпы прироста заболеваемости замедлились, ситуация по-прежнему остается нестабильной.