Россия не строит грандиозных планов по освоению космоса, как США, зато фокусируется в этой области на других приоритетах — безопасности государства, социально-экономическом развитии и продвижении фундаментальной науки. Об этом рассказал в эфире радио Комсомольская правда генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Россия не строит грандиозных планов по освоению космоса, как США, зато фокусируется в этой области на других приоритетах - безопасности государства, социально-экономическом развитии и продвижении фундаментальной науки. Об этом рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы должны быть очень прагматичны. У нас нет такого гигантского бюджета, в 10 раз превышающего наш бюджет, как у НАСА, и мы не можем себе позволять всякие "хотелки", как говорят у нас инженеры", - прокомментировал он звучащие в США заявления о планах освоения Луны и Марса. В начале апреля президент США Дональд Трамп распорядился начать международный проект для освоения ресурсов спутника Земли, что вызвало недоумение в МИД России.При этом руководитель российской космической госкорпорации выделили три приоритета в ее деятельности. Это, во-первых, обеспечение страны боевыми ракетными комплексами - они "помогут все видеть, слышать и проводить операции". Во-вторых, Роскосмос работает над повышением "качества экономики и уровня жизни", развивая интернет, связью навигацию. Наконец, третья задача госкорпорации - "фундаментальный космос", то есть получение научных знаний о происхождении вселенной и жизни на Земле.Однако, игнорирование "хотелок" не значит, что Россия отказывается от создания космических аппаратов, аналогичных тем, над которыми идет работа в Америке. Не собираясь участвовать в очередной космической гонке с США, "Роскосмос", по словам Рогозина, начал проектировать собственную ракету сверхтяжелого класса - такие аппараты смогут доставлять грузы и космонавтов на Луну или в дальний космос, как Starship SpaceX Илона Маска. Предположительно, сверхтяжелая ракета появится у нашей страны в 2028-м году.Рогозин также прокомментировал планы SpaceX и НАСА запустить в среду 27 мая (старт намечен на 23:33 по московскому времени) к МКС ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на котором будут два астронавта. Технике, разработанной космической компанией Илона Маска, впервые доверят жизни людей. Это также будет первый старт американского экипажа с территории США с 2011-го года, когда была закрыта программа космических шаттлов. Все последние годы американцы добирались на МКС ракетами "Роскосмоса".Рогозин сообщил, что в госкорпорации наблюдают за подготовкой к пуску с большим интересом и не против конкуренции - зарабатывая на запусках, Россия, по его словам, жертвовала нервами и здоровьем отвечавших за пилотируемый космос людей, но "это того не стоит". "Мы были бы рады, если бы появилась альтернативная транспортная пилотируемая система у американцев. Это дело чести, национальной гордости. Пожелаем им успехов в профессиональном плане", - сказал глава "Роскосмоса".