Окружной административный суд Киева признал, что символика 14-й дивизии СС Галичина является нацистской. Действия Украинского института национальной памяти, который распространял идею о том, символика Галичины не является символикой национал-социалистического режима, признаны противоправными

Окружной административный суд Киева признал, что символика 14-й дивизии СС "Галичина" является нацистской.Действия Украинского института национальной памяти и его экс-главы Владимира Вятровича, который распространял идею о том, символика "Галичины" не является символикой национал-социалистического режима, признаны противоправными. Также суд обязал Институт нацпамяти и его должностных лиц "удерживаться от распространения этих выводов". В удовлетворении остальных требований иска отказано, сообщает ТАСС.Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал решение киевского суда "победой справедливости, здравого смысла и закона". По его мнению, оно имеет особое значение в год 75-летия Победы над фашизмом. Депутат также подчеркнул, что решение суда демонстрирует, что "Украина не поддерживает нацизм и осуждает тех, кто пытается его поддерживать".Вятрович известен своими праворадикальными взглядами, антироссийскими и антисоветскими выступлениями. Он активно выступал за декоммунизацию и дерусификацию Украины. Одним из своих главных достижений он называл признание боевиков ОУН-УПА (запрещена в РФ) участниками боевых действий, что дало им право на льготы. В России против него возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.