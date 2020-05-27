Недалеко от Рязанского Кремля обнаружены человеческие останки. Случайный прохожий увидел разбросанные кости, предположительно, рук и ног, а также черепа. О находке он незамедлительно сообщил в полицию.

Недалеко от Рязанского Кремля обнаружены человеческие останки. Случайный прохожий увидел разбросанные кости, предположительно, рук и ног, а также черепа. О находке он незамедлительно сообщил в полицию.Павел Борисов, житель Рязани поделился: "Вечером, возвращаясь с работы домой, решил пройти короткой дорогой. Спустился по холму, и вдруг вижу человеческие останки".Следователи и полицейские, прибывшие на место, подтвердили, что около церкви "Спаса-на-Яру" на земляном склоне валяются кости. Собранный материал отправлен на исследование.Как уточняет ГТРК "Ока", раньше здесь было захоронение служителей церкви. С течением времени грунт проседал, холм осыпался, вероятно, и могилы стали "оголяться". Так или иначе, что-либо утверждать, можно будет после экспертизы.