На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент России Владимир Путин в жесткой форме попросил отчитаться о ситуации в регионах. В дополнение глава государства даже швырнул ручку - такое увидишь редко.

На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент России Владимир Путин в жесткой форме попросил отчитаться о ситуации в регионах. В дополнение глава государства даже швырнул ручку — такое увидишь редко.Президент обратил внимание на то, что ситуации с ЧС выходят на первый план для сотен и тысяч граждан, особенно когда они рискуют остаться без крыши над головой, а их жизни подвергаются опасности. После этой фразы Владимир Путин откинул в сторону ручку и попросил министра по чрезвычайным ситуациям приступить к докладу. Об инциденте на своей странице в Twitter сообщил кремлевский пул РИА.Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020В совещании, проведенном в режиме видеоконференции, приняли участие руководитель МЧС Евгений Зиничев, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава Минтранса Евгений Дитрих, а также ряд губернаторов регионов.