Министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время совещания с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением увеличить в три раза минимальное пособие по безработице в стране. Российский лидер эту инициативу поддержал.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время совещания с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением увеличить в три раза минимальное пособие по безработице в стране. Российский лидер эту инициативу поддержал.Выплаты в связи с коронавирусом стали самыми обсуждаемыми мерами по поддержке граждан во время эпидемии. Особенно актуально эта стало в связи с экономическими проблемами.Как отмечали эксперты, во время эпидемии коронавируса в России многие люди рискуют потерять работу. Днем 27 мая 2020 года Владимир Путин провел совещание по ситуации на рынке труда в стране.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил в три раза увеличить размер минимального пособия по безработице. Сумма, таким образом, с полутора тысяч рулей увеличится до четырех с половиной тысяч. На эти деньги могут рассчитывают люди, которе не могут предоставить службе занятости документов, подтверждающих их доход.Владимир Путин инициативу Антона Котякова поддержал, отметив, что на фоне эпидемии коронавируса в России эта проблема оказалась актуальной. "За помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых нет подтвержденного дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они вовсе не были официально трудоустроены, такое, к сожалению, бывает", – заметил президент.Само решение он предложил принять "задним числом". Минимальное пособие по безработице, согласно замыслу Владимира Путина, следует увеличить в три раза уже с 1 мая. Действовать же эта мера будет на протяжении трех месяцев, до 1 августа.14 Апр 2020 в 10:39 PDT