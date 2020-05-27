Президент России Владимир Путин провел совещание в режиме онлайн-конференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Российский лидер поблагодарил столичного градоначальника за своевременную и эффективную борьбу с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин провел совещание в режиме онлайн-конференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Российский лидер поблагодарил столичного градоначальника за своевременную и эффективную борьбу с коронавирусом.Москва первой из всех регионов России приняла на себя полноценный удар эпидемии коронавируса. Она же, по мнению многих экспертов, стала образцом эффективной борьбы с болезнью.Высоко оценил проведенную работу и президент России Владимир Путин. Он отметил, что столичные власти действовали ответственно и целенаправленно, взвешивая каждый шаг. "Что очень важно – вы действовали на опережение и не теряли времени", – подчеркнул российский лидер.В результате этой борьбы в Москвы был создан некий запас прочности, благодаря которому стало возможным открыть базовые отрасли. Кроме того, грамотная работа команды Сергея Собянина позволила снижать напряжение из-за коронавируса в столице.Напомним, в ходе разговора с Владимиром Путиным Сергея Собянин анонсировал смягчение карантина в Москве уже с 1 июня. Первоочередной задачей столичный властей он назвал необходимость дать москвичам возможность выходить из дома для прогулок.Кроме того, в городе начнут открываться магазины с непродовольственными товарами и точки оказания бытовых услуг, не требующих длительного контакта с клиентами. Отдельно Сергей Собянин рассказал о готовности Москвы к репетициям и проведению Парада Победы, который запланирован на 24 июня.19 Апр 2020 в 10:45 PDT