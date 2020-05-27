Президент России Владимир Путин начал рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме видеоконференции, трансляцию вел телеканал Россия 24.

Президент России Владимир Путин начал рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме видеоконференции, трансляцию вел телеканал "Россия 24".Глава государства поручил доложить о взаимодействии федеральных и московских властей по проведению парада. Кроме того, Путин попросил Сергея Собянина рассказать о прогнозах по дальнейшему поэтапному снятию ограничений.Мэр Москвы отметил в беседе с президентом, что ситуация в Москве с заболеваемостью коронавирусом не только стабилизировалась, но и улучшилась. По его словам, число госпитализаций тяжелых пациентов с коронавирусом за две недели снизилось до 40 процентов — это является безусловным маркером.Мэр обратил внимание на то, что в Москве уже работают практически все основные промышленные предприятия — более 700 — это основной костяк промышленности Москвы.Владимир Путин также считает, что ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизируется."По сравнению с пиковыми значениями начала мая число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое", — сообщил президент, добавив, что при этом объемы тестирования растут.Путин назвал работу Собянина и правительства Москвы ответственной и продуманной."Я видел, как вы лично переживали за ту ситуацию, которая складывалась, как работала ваша команда, — сказал глава государства. - В целом работа была очень ответственной, целенаправленной, взвешенной, каждый шаг продумывался".