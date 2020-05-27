Заскучавшие приятели решили сделать запоминающимся свой визит в столицу и задержаться тут: изрядно выпив, они набросились с кулаками и попытались обокрасть пассажира метро на пустынной станции Нижегородская. Их заметили не только полицейские, но и камера наблюдения.

Заскучавшие приятели решили сделать запоминающимся свой визит в столицу и задержаться тут: изрядно выпив, они набросились с кулаками и попытались обокрасть пассажира метро на пустынной станции "Нижегородская". Их заметили не только полицейские, но и камера наблюдения."В алкогольном опьянении. Зачесались кулаки", — такое объяснение последовало после задержания.Зачем во время драки у 26-летнего мужчины выхватили мобильный телефон и попытались снять часы, молодые люди указать затруднились.Теперь подозреваемым в грабеже придется пожить в столице — их отпустили под подписку о невыезде.