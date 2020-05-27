Реальные доходы населения в России снизятся на 6% по итогам года, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Реальные доходы населения в России снизятся на 6% по итогам года, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.По его словам, антикризисные меры господдержки замедлило снижение доходов. "Если бы они не были приняты, падение доходов во II квартале 2020 года было бы существенно больше — до 7,5%", — сообщил министр на правительственном часе в Госдуме. По прогнозам Минэкономразвития, в следующем году доходы населения и заработные платы вырастут на 3% в реальном выражении. Уровень безработицы в России к концу года составит 5,7%.Наибольшее снижение доходов и ВВП ожидается летом. ВВП России упадет во II квартале не менее чем на 9,5% в годовом выражении, а реальные располагаемые доходы населения — на 6% в годовом выражении, прогнозирует Минэкономразвития (МЭР).Банк России прогнозирует снижение ВВП во II квартале на 8%. Экономическая обстановка в России усугубляется начавшейся в мировой экономике рецессией. Значительные мировые запасы нефти ограничивают восстановление нефтяных цен. При оптимистичном сценарии средняя цена на нефть составит к концу года $30 за баррель, полагает МЭР.По мнению министерства, сделка ОПЕК+ позволила улучшить положение, но она не сможет серьезно изменить баланс спроса и предложения на рынке нефти и нефтепродуктов.За последние 25 лет ВВП России падал так сильно в дефолтном 1998 году (-8,8% в III квартале и -9,1% в IV квартале), а также в кризисном 2009 году (-9,2% и -11,2% в I и II кварталах соответственно).Безработица в России в апреле ускорилась до 5,8% — это максимальный уровень с апреля 2016 года, следует из данных Росстата. Количество безработных в России за апрель выросло на 800 тысяч человек.