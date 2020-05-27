∎Слухи о том, что автомобильный альянс Renault, Nissan и Mitsubishi собирается пересмотреть свою стратегию, только что подтвердились. Три автобренда разделили между собой полномочия и зоны ответственности — каждый будет выполнять свою функцию, отвечать за свои рынки и ключевые модели.

Слухи о том, что автомобильный альянс Renault, Nissan и Mitsubishi собирается пересмотреть свою стратегию, только что подтвердились. Три автобренда разделили между собой полномочия и зоны ответственности — каждый будет выполнять свою функцию, отвечать за свои рынки и ключевые модели.Новая бизнес-модель Renault, Nissan и Mitsubishi должна повысить эффективность и конкурентоспособность каждого из трех партнеров альянса. Согласно этой стратегии развития, запуск новых моделей будет осуществляться по принципу "ведущий-ведомый" (leader-follower), когда каждый бренд выполняет лидерскую функцию при разработке конкретного автомобиля или технологии, а партнеры адаптируют их для своих нужд.В частности, марка Nissan отныне будет отвечать за создание кроссоверов среднего сегмента C-SUV и технологии автономного вождения. Марка Renault возглавит разработку более компактных паркетников В-сегмента на платформе CMF, а также будет отвечать за развитие компактной электрической платформы и технологии "подключенных" автомобилей на базе Android (лишь в Китае сферой connected cars займется Nissan). Причем, и Renault, и Nissan будут разрабатывать электрические силовые установки для автомобилей разных классов.Главной компетенцией компании Mitsubishi, в свою очередь, станут технологии подключаемых гибридов (plug-in) — область, в которой марка сильна и на сегодняшний день.Партнеры по альянсу считают, что разграничение обязанностей и дальнейшая унификация технологий позволят сэкономить до 40% инвестиций в разработку новых моделей относительно сегодняшних затрат.Как и предполагалось, альянс разделит полномочия между марками и по территориальному признаку. Ключевыми или, как их называют в альянсе, "опорными" рынками для Nissan станут Китай, Северная Америка и Япония. Марка Renault сфокусируется на Европе, России, Южной Америке и Северной Африке, а Mitsubishi будет сориентирована на Юго-Восточную Азию (Тайлинд, Индонезия, Вьетнам и т.д.) и Океанию.Для обычного потребителя новая бизнес-модель означает то, что автомобили Renault, Nissan и Mitsubishi будут максимально унифицированы друг с другом. К 2025 году около 50% всех моделей концерна будут иметь "двойников" среди "партнерских" марок. Ближайшей такой моделью должен, к примеру, стать новый Nissan X-Trail, который технически будет унифицирован с Mitsubishi Outlander.