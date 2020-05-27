Цены на авиатопливо в аэропортах России снизились с начала года на 11,19%, сообщает Росавиация. Средняя цена авиакеросина составила в мае 47102 руб. за тонну без НДС. В годовом выражении цена упала на 4,94%. В январе тонна авиатоплива стоила 53038 руб.

Цены на авиатопливо в аэропортах России снизились с начала года на 11,19%, сообщает Росавиация. Средняя цена авиакеросина составила в мае 47102 руб. за тонну без НДС. В годовом выражении цена упала на 4,94%. В январе тонна авиатоплива стоила 53038 руб.По данным Thomson Reuters Kortes, средняя цена авиакеросина в российских аэропортах выросла с 18 по 22 мая на 258 руб. до 49651 руб. за тонну.Снижение цен на авиакеросин вызвано резким уменьшением пассажиропотока и количества полетов. В частности, пассажиропоток российских авиакомпаний сократился в апреле на 92%.