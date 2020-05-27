Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус может передаваться от человека к кошке. В то же время инфицированный домашний питомец не может заразить своего хозяина. По словам ..

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус может передаваться от человека к кошке. В то же время инфицированный домашний питомец не может заразить своего хозяина.По словам экспертов, за весь период пандемии было зафиксировано семь случаев заболевания кошек COVID-19. Заразившимся коронавирусом хозяевам рекомендуют поручить уход за питомцем другим членам семьи.