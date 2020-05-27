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<a href="https://33live.ru/novosti/27-05-2020-rospotrebnadzor-moskva-gotova-k-otmene-karantina.html" target="_blank">Роспотребнадзор: Москва готова к отмене карантина</a> - Российская столица готова к первому и даже ко второму этапу отмены ограничений, введенныз из-за коронавируса. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.