Российский фондовый рынок вслед за мировыми индексами штурмует новые максимумы с начала марта. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке 2800 пунктов, а долларовый РТС предпринял попытку пойти выше 1240 пунктов.

Российский фондовый рынок вслед за мировыми индексами штурмует новые максимумы с начала марта. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке 2800 пунктов, а долларовый РТС предпринял попытку пойти выше 1240 пунктов.Поддержку российским активам оказывают и цены на нефть, которые также торгуются вблизи максимумов с марта.Кроме того, уже совсем скоро начнут закрываться реестры акционеров для выплаты дивидендов, и этот фактор также толкает акции вверх.Впрочем, стоит отметить, что для дальнейшего движения вверх нужны новые драйверы. Цены на нефть должны ускорить свой рост и преодолеть наконец отметку $36,4 за баррель смеси Brent.При таком сценарии нефтегазовый сектор потащит за собой и остальные бумаги. Стоит добавить, что банки, в частности акции Сбербанка, пока себя чувствуют довольно слабо, как и весь банковский сектор в мире.В этом нет ничего удивительного, ведь кризис, вызванный остановкой экономики, во многом ложится на плечи банкиров: множество неработающих кредитов, низкие ставки, банкротства должников и так далее.