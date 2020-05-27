На базе современного российского бронетранспортера БТР-82А разрабатывают сразу две боевых машины: разведывательный Марс-2000 и зенитный ракетный комплекс Сосна.

На базе современного российского бронетранспортера БТР-82А разрабатывают сразу две боевых машины: разведывательный "Марс-2000" и зенитный ракетный комплекс "Сосна". Об этом агентству ТАСС рассказал глава "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.Платформа БТР-82А популярна, прежде всего, потому, что она может плавать. Эта способность есть далеко не у всех колесных бронетранспортеров, пояснил Красовицкий.Никаких подробностей о новой разведывательной машине "Марс-2000" пока нет. Зато ЗРК "Сосна", правда, на базе легкого бронированного тягача МТ-ЛБ, уже презентовали широкой публике. Это комплекс малого радиуса действия: предельная дальность перехвата воздушной цели – 10 километров, высота – 5 километров. Всего в боекомплект ЗРК входит 12 ракет "Сосна-Р". Время реакции ЗРК на угрозу – 5-8 секунд.