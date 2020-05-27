Белоруссия и Россия намерены в сентябре отменить плату за роуминг, сообщает Минсвязи и информатизации Белоруссии. В декабре 2019 года утверждена дорожная карта Союзного государства, согласно которой плату за входящие звонки в роуминге должны отменить не позднее сентября 2020 года.

Белоруссия и Россия намерены в сентябре отменить плату за входящий роуминг, сообщает Минсвязи и информатизации Белоруссии. В декабре 2019 года утверждена "дорожная карта" Союзного государства, согласно которой плату за входящие звонки в роуминге должны отменить не позднее сентября 2020 года."Дорожная карта" предполагает одновременное вступление в силу договоренностей, предусматривающих три этапа, отмечает РИА "Новости". Первый этап — установление единой ставки международного соединения для роуминговых звонков во взаиморасчетах между операторами связи двух стран.Второй этап предусматривает снижение межоператорских оптовых тарифов на услуги международного роуминга (голос, смс, передача данных). Третий этап — определение операторами сотовой связи розничных тарифов на услуги международного роуминга.После выполнения первого и второго этапов стороны подпишут 22 соглашения между операторами связи России и Белоруссии.Между тем наметилось отставание от графика, причинами послужили эпидемиологическая ситуация, перевод компаний на удаленную работу и карантин в России, что замедляет документальное оформление соглашений, отмечает министерство.Ряд соглашений первого этапа уже подписан, а большинство соглашений второго этапа находится в высокой степени согласования, операторы ведут переговоры для поиска решений. Третий этап "дорожной карты" стороны намерены завершить в августе.Роуминг — возможность пользоваться мобильным телефоном вне зоны обслуживания своего оператора сотовой связи.